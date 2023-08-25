Eski Su İşleri personelleri Payas'ın su sorunu için kolları sıvadı

Hatay Payas’ta yıllardır süregelen susuzluk problemi, ilçenin eski Su İşleri personelleri tarafından yeniden gündeme getirilerek, “Sorunu çözmeye talibiz” mesajı verdiler.

Hatay iline bağlı Payas ilçesinin yıllardır süregelen susuzluk problemi, ilçenin eski Su İşleri personelleri tarafından yeniden gündeme getirildi. İlçe yönetimini ziyaret eden ekip, sorunun çözümü için elbirliğiyle harekete geçme kararlılığı sergiledi.

Yıllarca Payas ilçesinin su hattının hafızasını taşıyan bu eski personeller, "Biz bu problemi en iyi bilenlerdeniz ve çözüm yollarını da biliyoruz. Sorunu çözmeye talibiz, başkanım. Eğer su işlerini tekrar üstlenirseniz, hazırız, çizmelerimizi giyer, sahada çalışmaya başlarız" diyerek yola çıktılar.

Payas’ın su sıkıntısı, 2014 yılında gerçekleşen büyükşehir yasası değişikliği sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasının ardından başlamıştı. Su işlerinin devredilmesiyle birlikte ilçede susuzluk artarak devam etti ve özellikle depremler gibi zorlu dönemlerde daha da derinleşti.

Depremin yıkıcı etkilerinin hala sürdüğü bir dönemde su sıkıntısı yaşayan Payas sakinleri, günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Eski Su İşleri ekibi, suyun olmadığı günlerde bile temizliğine özen göstermek isteyen vatandaşların çaresizliğini dikkate alarak, dere sularında yıkanmak zorunda kalan insanların hikayelerine de kulak veriyor.

Hatay Valiliği’nden alınacak yetkiyle Payas Belediyesi, su arızalarının çözümünü üstlenmek istediğini vurguladı. Bu talep, Payas Belediyesi’nin uzun süredir devam eden susuzluk sorununa kesin ve etkili bir çözüm getirme azmini bir kez daha göstermiş oldu.