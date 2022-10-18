Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenlere uyarı: Son gün 31 Aralık
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona eriyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.
Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak
Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.