Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş ölümünün 1. yılında anıldı

Ankara’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ölümünün 1. yılında anıldı.

39 yaşındaki eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Çankaya’da Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak’ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş, hayatını kaybettiği sokakta ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, yaptığı konuşmada yaşanan olayın Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. Sinan Ateş’in herkesten bir parça götürdüğünü belirten Ayşe Ateş, “Bir eşi, bir babayı, bir evladı, bir kardeşi, bir dostu, iyilikte yarışan bir insanı hayattan koparanlar, insanların inandığı değerleri de yerle yeksan etti” dedi.

Sinan Ateş’in hakkını her zaman arayacaklarını kaydeden Ateş, “Biz ömrümüzü verdiğimiz davamıza canımızı da verdik. Buna rağmen bazı çevrelerin tavırları ve iftira dolu söylemleri bize bu aşağılık cinayet kadar ağır geldi” ifadelerini kullandı.

Eşinin vefatı ile iki evladının babasız kaldığını belirten Ayşe Ateş, “Gözlerini nefret bürüyenler, şehidimizin arkasından sergiledikleri tavırla ölen ile uğraşmayı bırakan şeytanın bile nefretini kazanmıştır. Sinan, bedenen artık bu fani dünyada yok. Hala dinmeyen öfkenizle ona yattığı toprağı da mı çok görüyorsunuz?” dedi.

Ayşe Ateş, eşi için yarın Bursa’daki Emir Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacağını bildirdi.