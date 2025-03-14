Eski yönetim siteyi devretmedi, yeni yönetici ve kat maliklerini darp etti: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitede yönetim seçimlerinin ardından ortalık karıştı. Oyların büyük bölümünü alan Ömer Faruk Doğay sitenin yeni yöneticisi seçilirken, iddiaya göre eski yönetim devir işlemlerini yapmayarak siteye ait belge ve ekipmanlarını alıp kayıplara karıştı. Yüklü miktarda borç bırakıldığını da iddia eden Doğay, eski yönetimin para karşılığı adam tutarak illegal şekilde tekrardan yönetime gelmek için toplandığı, kat malikleriyle birlikte toplantıya katılmak istediklerinde ise darp edildiklerini belirtti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, lüks bir sitede yeni yönetimin belirlediği toplantıda, oyların büyük çoğunluğunu alan Ömer Faruk Doğay seçimi kazandı. Toplantı sonrasında eski yönetim mensupları seçim sonuçlarını hiçe sayarak yönetimi devretmedi. Yönetim ofisinde bulunan evrak, belge ve dijital materyalleri alarak kayıplara karışan şahıslar, kişilerle para karşılığı anlaşarak yönetimin zorla devralmak istedi. Kat maliklerinin haberi olmadan site dışında kaçak bir toplantı düzenleyen eski yönetim, illegal şekilde tekrardan site yönetimine geçmeyi planlarken, Doğay ve bazı kat malikleri toplantıya katılmak üzere gittiklerinde ise içeri alınmayarak darp edildi. Mahkeme kararı ile yönetim hesaplarının denetlenmesi kararının çıktığını belirten Doğay, eski yönetimin yüklü miktarda borç bıraktığını, site üzerinden rant elde ettiklerini ve bu nedenle devir işlemlerini yapmak istemediklerini belirtti.

"Eski yönetimin tuttuğu adamlar ‘Kafanıza sıkarız, sizi öldürürüz’ diyerek tehdit etti"

Seçimle göreve gelen yeni yönetici Ömer Faruk Doğay, "Şubat 2025’te site yönetimini değiştirmek üzere olağanüstü şekilde toplandık. 260 kat malikinden 160’ının oyunu alarak seçimleri kazandım ve yeni yönetici oldum. Seçim sonrasında eski yöneticiler site yönetimini devretmemesi ile mahkeme kararıyla siteye denetçi atandı. Şu anda yaklaşık sitenin 1 milyon 800 bin TL civarında borcu var ve 5 aydır faturaları ödenmemiş. Eski yönetim seçimleri kabul etmeyerek Esenyurt içinde bir kıraathanede yeni bir toplantı düzenlediklerini duyduk. Tabii bu toplantıdan hiç kimsenin haberi yoktu. Biz de böyle bir toplantı gerçekten yapılıyor mu diye kontrol etmek istediğimizde içeride 20-25 kişi olduğunu gördük. Katılmak istediğimizde bizi tehdit ettiler, üzerimize yürüyerek darp ettiler. Daha sonrasında ise ‘Kafanıza sıkarız, sizi öldürürüz’ gibi tehditler savurdular. Bizim korkumuz bu şahısların tekrardan siteye gelerek zorbalık yapmaları siteye çökmeleri" dedi.

"Yaklaşık 2 milyon TL borç bıraktılar"

Eski yönetimin zorbalık yaparak gitmek istemediği ve durumdan tedirgin olduğunu belirten bir kat maliki, "Eski yönetimden çok şikayetçiydik, seçim sonucunda kaybettiler. Yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç bıraktılar. Şu anda da bizleri huzursuz ediyorlar, çoluk, çocuk, kadınlar korkuyorlar. Daha önce de burada yaşayan, kat maliki olan 2 kişiyi de darp ettiler, hala buraya gelmek istiyorlar, biz kendilerinden şikayetçiyiz" diye konuştu.