Eskihisar'a yeni yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve otopark yapılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Kalesi ve sahil hattında yapımı devam eden yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Gebze Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskihisar Kalesi çevresinde peyzaj ve seyir alanlarının yanı sıra kaleden sahile uzanacak yeni yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediliyor. Başkan Büyükgöz, incelemeleri sırasında Eskihisar Millet Bahçesi girişine yapılan 54 araçlık otopark alanındaki çalışmaları da denetledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz, Eskihisar’ın Gebze’nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Büyükgöz, "Eskihisar, tarihimizin ve doğamızın iç içe geçtiği nadir güzellikte bir bölge. Burada vatandaşlarımızın hem yürüyüş yapabileceği hem de bisikletle keyifli vakit geçirebileceği bir rota oluşturuyoruz. Denizin, doğanın ve tarihin kalbine uzanan bu yürüyüş ve bisiklet yolu tamamlandığında, Gebze’mizin sahil bölgesi çok daha canlı ve çekici bir hale gelecek. Vatandaşlarımızın sahile daha kolay ulaşabilmesi için otopark alanlarını da genişletiyoruz. Amacımız Eskihisar’ı hem Gebzelilerin hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline getirmek" şeklinde konuştu.