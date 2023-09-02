Eskişehir Anadolu Üniversitesi TEKNOFEST'te

Başkentte 30 Ağustos’ta başlayan TEKNOFEST tüm hızıyla devam ederken, Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademik ve idari kadrosu teknoloji fuarını ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Etimesgut Havalimanında 30 Ağustos’ta başlayan festival Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademik ve idari kadrosu tarafınca ziyaret edildi.

“Teknoloji açısından bu kadar geliştiğimizi bilmiyordum”

Eskişehir Anadolu Üniversitesi personeli Resul Korucu, TEKNOFEST’i görünce şaşırdığını aktarırken, “Çok merak ediyordum. Teknoloji açısından bu kadar geliştiğimizi bilmiyordum. Gördüğüm iyi oldu. Çok güzel buldum. Özellikle gençler ve çocukların ilgisi çok hoşuma gitti. Birilerine ilham olabilir bu teknoloji. Açıkçası benimde ilgimi çeken bazı konular. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Aileler için çocuklarını buraya getirmesini çok önemli buluyorum”

Çocuklar için TEKNOFEST’in önemine değinen Korucu, “Geleceğe dair ümidim arttı diyebilirim. Dediğim gibi bu kadar geliştiğini bilmiyordum. İlerde de her sene olmasını isterim. Herkesin buraya gelmesini en azından bir kez gelip gezmesini öneririm. Özellikle çocuklu aileler için çocuklarını buraya getirmesini çok önemli buluyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gördüğüm teknolojiler ülkemizin güçlendiğini geliştiğini göstermekte”

TEKNOFEST’te ki teknolojilerin ülkemiz için gurur verici olduğunu aktaran Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademik personeli Alican Abatay, ”Eskişehir’den geldik buraya. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni temsilen teknik ve idari personel olarak burada bulunuyoruz. Burada teknoloji stantlarını geziyoruz. Gezme fırsatımız oldu. Yoğun bir ilgi gördük. Gördüğüm teknolojiler ülkemizin güçlendiğini geliştiğini göstermekte. Bu tür etkinliklerin devamını gelmesini bekliyorum. Her TEKNOFEST’te daha da gelişmiş teknolojiler görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.