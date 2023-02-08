Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yardım araçları yola çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları personelleri ile birlikte Eskişehirli yardımseverler tarafından depremzedeler için toplanan yardımlar deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Eskişehir Adliyesinde ve Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personeller ile birlikte Eskişehirli yardımseverler depremzedelere yardım için seferber oldu. Yapılan yardımlar ve bağışlar ile afetzedelere alınan ısıtıcı, battaniye, su, gıda malzemeleri ve kıyafet içeren yardım araçları deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yardım araçlarını uğurlamak üzere Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu ile birlikte Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri hazır bulundular.

“Daha çok çalışacağız”

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan yardımlar hakkında, “Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Bizler de kurumlarımızda çalışan arkadaşlarımız ile birlikte ve yardımseverlerimizin de desteği ile deprem bölgesinden bize uzatılan elleri tutmak istiyoruz. Hep birlikte ayağa kalkmak için daha çok çalışacağız” diye konuştu.