Eskişehir DAK ekibi 4'üncü günde hamile kediyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine hareket ederek 32 üyesiyle Adana’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi 11 kişinin cansız bedenine ulaşırken, hamile bir kedi ise enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Ülkenin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine hareket etti. AFAD koordinesinde depremin ilk günü Eskişehir’den yola çıkan DAK ekibi de Adana’ya ulaştı. 6 Şubat günü saat 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan 5 katlı Sinem Apartmanı’nın enkazında görev alan toplam 32 ekip üyesi, 11 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hamile kedi 4 gün sonra enkazdan kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan gelen sese yönelen ekip, çalışmaların dördüncü gününde hamile bir kediyi enkazdan çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediye su ve mama verildi. Ekip üyeleri, büyük korku yaşayan hayvanı okşayarak sakinleştirdi.

Adana’daki çalışmalarını tamamlayan DAK ekibi, AFAD koordinesinde Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görevlendirildi. 32 kişilik ekip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Afşin’e doğru yola çıktı.