Eskişehir'de eğitim gören öğrenciden kötü haber

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Ahmet Muhittin Özer'in Hatay'da yaşanan felakette hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir'de eğitim gören öğrenciden kötü haber
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Ahmet Muhittin Özer’in Hatay’da yaşanan felakette hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Hatay’dan geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Muhittin Özer’in Hatay’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan olay ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Türkiye’yi etkileyen bu olay sonucunda hayatını kaybeden öğrencimize Cenab-ı Hak’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Üniversitemize baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.