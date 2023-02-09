Eskişehir'den 23 uzman doktor deprem bölgesinde

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir’den alanlarında uzman 23 doktorun deprem bölgesindeki yaralılara müdahale için görevlendirildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yaralılara müdahale için ülkenin dört bir yanından sağlık ekipleri afet bölgesine hareket etti. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Eskişehir’den; 2 plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve 2 asistan, 2 kalp ve damar uzmanı, 1 göğüs cerrahi uzmanı, 2 acil tıp doktoru, 1 anestezi doktoru, 2 beyin cerrahi doktoru, 5 ortopedi ve travma doktoru, 4 pratisyen hekim ile 2 yoğun bakım uzmanının deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Bilge; 25 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 konteyner ve 111 sağlık personelinin bölgede görevine devam ettiğini, 2 yedek ambulansın da hazır durumda bekletildiğini kaydetti. Ayrıca deprem bölgesi illerinin acil durum çağrılarının Eskişehir’e bağlandığını hatırlatarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin meşgul edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.