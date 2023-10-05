Eskişehir İl Emniyet Müdürü'nün annesi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın hayatını kaybeden 76 yaşındaki annesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü'nün annesi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın hayatını kaybeden 76 yaşındaki annesi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın 76 yaşındaki annesi Şiveker Ağırlar için Akyazı ilçesi Bıçkıdere Asiye Hatun Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namaz sonrasında Ağırlar, Bıçkıdere Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, emniyet mensupları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.