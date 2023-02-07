Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere malzeme desteği sağlanıyor

Vali Erol Ayyıldız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları iş birliği ile toplanan yardımların bulunduğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi deposunda inceleme yaparak, yardımların bölgeye sevki ve idaresi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’den bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi spor salonu koordinasyon merkezi olarak belirlendi. Giyim ve tekstil ürünleri, battaniye, yorgan, yastık, çarşaf, mont, bot, ayakkabı, kazak, eşofman takımı, çorap, atkı, bere, eldiven, bebek bezi, yaşlı/hasta bezi, hijyenik ped, ıslak mendil, kağıt havlu, el feneri, bisküvi, çocuk maması, helva, hazır çorba, konserve, poşet çay, şeker, kahvaltılık gıda (vakumlu), ısıtıcı, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu vb. ürünler koordinasyon merkezinde toplanarak, her gün en az 1 tır olmak üzere Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak sevkiyatı gerçekleştirilecek.