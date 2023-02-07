Eskişehir OSB deprem yaralarını sarmak üzere harekete geçti

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere ısıtıcı, battaniye ve gıda malzemeleri gönderdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından yaraları sarmak adına seferber oldu. AFAD’ın yardım kampanyasına destek olmak üzere deprem bölgesine 1000 adet ısıtıcı, 3000 adet battaniye ve 100 koli helva gönderdi. Eskişehir OSB’nin Yardım TIR’ı Eskişehir Valiliği’nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için harekete geçti.

“Vatandaşlarımızın acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyoruz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kere daha en ağır şekilde yüzleştiğini belirtti. Eskişehir OSB olarak bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması adına harekete geçtiklerini aktaran Başkan Küpeli, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Şimdi ülkemiz için tek yürek olma vakti. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kış mevsiminin kendini en çok hissettirdiği bugünlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kenetlenerek acımızı paylaşıp, uğranan zararı azaltmaya çalışacağız. Destek veren bölge katılımcılarımıza ise ayrıca çok teşekkür ederim. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

“Eskişehir OSB Deprem Yardım hesabı oluşturduk”

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB bir yardım hesabı oluşturduklarını ileterek, “Eskişehir OSB olarak maddi olarak yardımda bulunmak isteyen sanayicilerimiz ve hemşerilerimiz için “Eskişehir OSB Deprem Yardım Hesabı” oluşturduk. Yaşanan bu büyük felakette de omuz omuza, dayanışma halinde yaraları sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.