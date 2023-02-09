Eskişehir SAKOM 113 personel ile deprem bölgesinde

Eskişehir İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM), afet bölgesinde 9 Şubat saat itibariyle 23 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 Mobil Komuta Aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve toplam 113 personel ile görev yaptıkları bilgisini verdi.

SAKOM tarafından, 9 Şubat itibariyle, 1 ekibin Osmaniye, 1 ekibin Gaziantep, 16 ekibin Hatay, 5 ekibin Malatya bölgesinde hizmet verdiği belirtildi. Ayrıca 4 UMKE ekibinin Adıyaman ilinde faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Afet bölgesinde görev yapan UMKE hariç ekiplerin ise, şu ana kadar toplam 185 yaralıya acil yardım hizmeti sunduğu söylendi.

SAKOM ekibinin toplam 15 personel ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başkanlığında, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala koordinatörlüğünde bölgedeki ekipleri koordine edildiği vurgulandı. SAKOM merkezinde oluşturulan görüntüleme sistemi ile ekiplerin koordinasyonu ve genel durum değerlendirmesi için saat 09:45’de görüntülü konuşma aracılığıyla bölgedeki ekiplerimizle toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan 8 Şubat 08.00 itibariyle Kahramanmaraş ilinin acil durum çağrıları Eskişehir iline bağlandığı için vatandaşların acil durumlar dışında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmemeleri önemle vurgulandı.