Eskiye özlem, sobayı yeniden gözde haline getirdi

Ankara Sobacılar Çarsısı esnafı, havaların soğumasıyla birlikte birçok kişinin eskiye duyduğu özlem nedeniyle soba kullanımını sürdürdüğünü ifade etti.

Havaların soğumasıyla birlikte Ankara Sobacılar Çarşısı’nda hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kimi vatandaşlar geleneksel kömürlü sobaları tercih ederken, kimileri ise yakıt olarak sıkıştırılmış talaş kullanılan yeni nesil pelet sobalara yöneliyor. Sobaya olan ilginin artmasına rağmen sobacılık mesleğinin her geçen yıl biraz daha azaldığını belirten Ulus Sobacılar Çarsısı esnafı, birçok kişinin eskiye duyduğu özlem nedeniyle soba kullanımını sürdürdüğünü ifade etti.

"En çok tercih edilen sobamız pelet sobası oldu"

Baba mesleği olan sobacılığa küçük yaşta başladığını ifade eden Ulus Sobacılar Çarşısı esnaflarından Timur Can Yumkaday, "Dededen kalma meslek. Babam 8 yaşından beri çalışıyor şu an 48 yaşında, 40 senedir bu işi yapıyor. Bende babam gibi bu işe erken başladım. Babama yardımcı olmak için çalışıyorum . Soba ve mangal imalatı işleri yapıyoruz aynı zamanda havalandırma, baca gibi dışarıya işlerimiz de oluyor. Elimizden geldiği kadarıyla, soba ile ilgili yapabileceğimiz her işi yapıyoruz . Daha çok eski tip sobalardan olan ellerimizle yaptığımız sac sobalar, pelet sobalar ve kamp için sobalar üretiyoruz . En çok tercih edilen sobamız pelet sobası oldu" dedi.

"Pelet sobasında zehirleme riski daha az çünkü yanan kömür değil talaş"

Pelet sobasının kömürlü sobalara göre kullanımı daha kolay olduğunu belirten Yumkaday, "Şu an en revaçta sobamız; pelet sobası. Hem ekonomik hem de temizleme açısından kolay bir soba. Kömürlü sobaların zehirleme riski daha çok ama pelet sobasında zehirleme riski daha az çünkü yanan kömür değil talaş. Pelet sobalar otomatik sistemli sobalardır. Pelet sobalarının birçoğu kendiliğinden yanar, ondan sonra yandıkça malzemesini kendisi alır. Sobanın içindeki deposunda ne kadar varsa onu yakar, fazlasını yakmaz, depoyu yakma gibi bir riski olmaz. Hem temizliği hemde kullanılma açısından kolay olduğu için çok tercih ediliyor. Kömüre göre uğraştırmıyor, taşıması, götürmesi daha kolay. Kömürün tonu 9 bin lira, peletin tonu ortalama 12 bin lira. Pelet fiyat olarak daha yüksek görünüyor ama kömürü ayda 20 torba yakarsınız, peleti 10 torba yakarsınız" diye konuştu.

"Anılarımız biterse sobacılık işi de biter"

Sobacılık mesleğine olan ilginin azaldığını vurgulayan Timur Can Yumkaday, "Sobacılık mesleği eskisine göre biraz daha düşer gibi ama bitmez. Köylerimizde doğal gaz bulunuyor ama insanlarımız yine de eskiye dönük olduğu için sobayı tercih ediyor. Anılarımız biterse sobacılık işi de biter. Büyüklerimiz köylerde soba ile büyüdü, onun tadını biliyorlar. O zamanlar belki doğal gaz vardı ama sobanın tadı ayrı oluyordu. Herkes kullanamıyordu doğal gazı. Doğal gazın da çok iyi yanları var ama sobanın da daha çok iyi yanları var" açıklamalarında bulundu.