Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak
Eskrimde yeni sezonun ilk yurt içi organizasyonu 'Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası', 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek.
Eskrimde yeni sezonun ilk yurt içi organizasyonu ’Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’, 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek.
Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yarın flöre karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada; 26 ilden toplam 427 sporcu kürsü mücadelesi verecek. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminin ilk organizasyonunda; Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak illerinden eskrimciler piste çıkacak. Organizasyonun ilk gününde flörede 118, ikinci günde epe branşında 167 ve şampiyonanın son gününde ise kılıç branşında 142 sporcu dereceye girmek için ter dökecek.