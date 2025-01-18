Eskrimci Aleyna Ertürk, Manama'da şampiyon oldu

Bahreyn’de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda piste çıkan milli sporcu Aleyna Ertürk finalde Sofia Barsukova’yı 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Manama’da bugün; başarılı karşılaşmalar sonucu yükseldiği çeyrek finalde Hong Konglu Haide Wu’yu 15-11 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran sporcumuz bu turda da Anastasiia Rustamova’yı 15-7 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesini rakibi Sofia Barsukova karşısında 15-10’luk üstünlükle tamamlayan sporcumuz altın madalya kazandı. Bugün piste çıkan diğer eskrimcilerimiz Ceren Cebe 10., Damlanur Sönmüş 13., Yasemin Toktaş 17., Yağmur Sönmüş 21., Yağmur Yurttaş 30., Berra Sonyüksek 31., Nil Aksan 36., Nilahsen Erten 42. ve Beren Ünal 63. oldu" denildi.