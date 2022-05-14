Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha

Ürdün'de iki gündür devam eden 'Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda ilk günü yıldızlarda 4 madalya ile tamamlayan milli eskrimciler, bugün de mücadele ettiği gençler kategorisinde 3 madalya elde etti. Epede Aleyna Ertürk yıldızlarda olduğu gibi gençlerde de altın madalya kazanırken, flörede Alisa İsbir ve kılıçta Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

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  • 14.05.2022 22:58
  • Güncelleme: 14.05.2022 23:30
Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bugün Amman’da gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Benedetta Madrignani’yi 15-8 mağlup ederek şampiyon olurken, yarı finalde şampiyonaya veda eden Alisa İsbir İtalyan rakibi Aurora Grandis’e 15-6, Tolga Aslan ise İtalyan Davide Cicchetti’ye 15-9 yenilerek 3. oldu.

Öte yandan flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5. epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı eskrimciler, elde ettiği bu başarılar ile şampiyonada iki günü 3’ü altın, toplam 7 madalya ile tamamlamış oldu.

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İHA

SHA Editör
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