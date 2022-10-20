Esnaf Odası ile KAGİD'ten ortak sağlık semineri

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Silivri Kadın Girişimciler Derneği iş birliğinde dün saat 18.00'da Esnaf Odası toplantı salonunda Meme Kanseri ile ilgili farkındalık ayı münasebeti ile seminer düzenlendi. Opr.Dr. Mustafa Aydın, kadınlara sağlık bilgileri aktararak, erken teşhisin önemini anlattı.

Kadınlar açısından çağımızın en sinsi hastalıklarından biri olan Meme Kanserinin çaresiz bir rahatsızlık olmadığını vurgulayan KAGİD Başkanı Kırkıcı, “Erken teşhis her durumda olduğu gibi burada da kurtarıcı. Yeter ki biz bilgilenelim ve vücudumuzu nasıl dinleyeceğimizi, bize verdiği sinyalleri doğru algılamayı öğrenelim” dedi.