Esnaf Odası'ndan Kent Konseyi'ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette esnafın yaşadığı sorunlar ve çeşitli toplumsal konular ele alındı. Görüşme sonucunda, Kent Konseyi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası paydaşlığında başlatılacak ortak projeler üzerinde görüş birliğine varıldı.

Nazik ziyaretleri ve işbirliği teklifleri nedeniyle Kent Konseyi olarak memnuniyetlerini dile getiren Başkan Erel, birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların Silivri esnafı ve halkı için önemli katkılar sağlayacağını belirtti.