Esnaf ve sanatkarlar çevrimiçi toplantılarda Türkiye'nin yaşadığı afetleri konuştu

Esnaf ve sanatkar odaları başkanları, düzenlenen çevrimiçi toplantılarda Türkiye’nin yaşadığı deprem, sel, yangın, heyelan gibi afetleri ele aldı.

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve bünyesindeki Ahi Enstitüsü, “Esnaf ve Sanatkarların Toplumsal Rolü” ve “Afetler Karşısında Esnaf ve Sanatkarın Hasar Tespit Raporu” başlığında iki çevrim içi toplantı düzenledi. “Esnaf ve Sanatkarların Toplumsal Rolü” toplantısında afetler karşısında esnaf ve sanatkarların koordinesiz olduğu belirtildi.

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Afetler Karşısında Esnaf ve Sanatkarın Hasar Tespit Raporu adlı toplantıda ise esnaf ve sanatkarların afetle ilgili eğitimlerden geçmesi, afetlere karşı esnaf ve sanatkar odalarının 7 bölgeye ayrılarak koordinasyonun sağlanması, afetler sonrası mağduriyetlerin Esnaf Ahilik Sandığı’nca karşılanması görüşleri ortaya çıktı.

Toplantı, Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği bünyesindeki Ahi Enstitüsünün İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü “Ahilik Töresi Afet Bilinci Güvenli Millet, Güvenli Devlet” başlıklı projesi çerçevesinde yapıldı. Toplantıların moderatörlüğünü Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği/Ahi Enstitüsü Başkanı Gazeteci/Yazar Fehmi Çalmuk yaptı. Toplantıya Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyon Başkanı ve TESK Denetim Kurulu Üyesi Bayram Karakaş, Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası Başkanı ve TESK Esnaf Kadın Kurulu Üyesi Pınar Gören, Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, Bartın Kahveciler ve Şerbetçiler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Tepe, Diyarbakır Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saniye Atmaca, Şanlıurfa Lokantacılar Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Şakak katıldı.