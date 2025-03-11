Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kolaylığı: Limitler Artırıldı, Faizler Düşürüldü

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıran yeni kredi düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KREDİ ÜST LİMİTİ ARTIRILDI

Koçer, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde üst limitin 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldığını belirterek, esnafın nakit ihtiyacını daha rahat karşılayabileceğini vurguladı.

İŞ YERİ VE TİCARİ ARAÇ KREDİ LİMİTİ YÜKSELDİ

İş yeri edinme ve ticari araç alımı için verilen esnaf kredilerinde de üst limitin 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltildiğini söyleyen Koçer, esnafa daha büyük yatırım imkânı sunulduğunu ifade etti.

0-5 YAŞ ARAÇLAR KREDİ KAPSAMINA ALINDI

Ticari araç edinme kredilerinde de bir yeniliğe gidildiğini belirten Koçer, sadece sıfır araçlar değil, artık 0-5 yaş arasındaki araçların da kredi kapsamına alındığını duyurdu.

FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Son olarak, esnafın en büyük yüklerinden biri olan kredi faizlerinde de indirime gidildiğini açıklayan Koçer, faiz oranlarının yüzde 29’dan yüzde 25’e düşürüldüğünü belirtti.

Silivri esnafı için oldukça önemli olan bu düzenlemelerin, sektöre büyük bir rahatlama getireceğini ifade eden Nuray Koçer, “Esnafımızın her zaman yanındayız, onların işlerini büyütmeleri ve ekonomiye katkılarını artırmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

