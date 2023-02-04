Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu toplandı.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda 183 üyeden 40’ının katılımıyla gerçekleştirilen 2020-2021-2022 yılına ait olağan genel kurulda, Pazaryeri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar güven tazeledi. 2020-2022 yılı çalışma, denetim, hesap raporları okunarak oy birliğiyle onaylandı. Daha sonra 2023-2025 yılının bütçesinin karara bağlandı.

Toplantı esnasında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Genel kurulun tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman belediye olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.