Esnaf ve vatandaşların taleplerini can kulağı ile dinledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bir gurup esnaf ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı’na, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız eşlik etti. Vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Subaşı, tüm esnafların taleplerini ve sorunları can kulağıyla dinledi. Bilecik için çalıştığını ifade eden Subaşı, her vatandaşın refah içinde yaşamasını hedeflediğini belirtti.

Subaşı, halkın minibüs ücret ve seferlerin az oluşuna yakınması karşısında, konunun kısa zamanda çözüme kavuşacağını söyledi. Bilecik için çalışan Başkan Subaşı, halk ve esnaf ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.