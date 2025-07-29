'Esnaf Yalnız Değil' Diyen Başkan Yeniden Sahada

Ekonomik Sıkıntılara Karşı Ortak Ses

Silivri Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, yaptığı açık çağrıyla ilçedeki esnafa seslendi. Ekonomik zorlukların her geçen gün arttığına dikkat çeken Koçer, yüksek kiralar, vergi yükü, azalan alım gücü ve kredi baskısı altında esnaflığın artık bir geçim kapısı değil, adeta bir mücadele alanı haline geldiğini vurguladı.

“Yetkilerimiz Kısıtlı Ama Mücadelemiz Bitmedi”

Esnafın sıklıkla “Oda ne yapıyor?” sorusunu yönelttiğini hatırlatan Koçer, bu eleştirileri haklı ve yapıcı bulduğunu belirterek, mevcut sistemin oda yönetimlerinin elini kolunu bağladığını ancak bu duruma teslim olmadığını ifade etti. “Hiçbir zaman elim kolum bağlı diye oturmadım, oturmayacağım” diyen Koçer, Ankara’dan yerel yönetime kadar her platformda esnafın sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Sosyal Destek ve Tanıtım Projeleri Hatırlatıldı

Geride kalan dönemde sosyal yardım projeleri, yerel esnaf kampanyaları ve tanıtım günleri gibi etkinliklerle esnafa nefes aldırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Koçer, bu çalışmaların yeni dönemde daha kapsamlı hale geleceğinin de altını çizdi.

“Daha Aktif Bir Oda İçin Hazırız”

Yeni dönemde daha etkin ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Koçer, “Şikâyet etmek yerine çözüm üreten, masa başında değil sahada olan bir yönetim için desteğinize talibim” ifadelerini kullandı.