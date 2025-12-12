'Esnafımız Can Damarımızdır' – Üç Mahallede Dayanışma Ziyaretleri

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Seymen, Yolçatı ve Çeltik mahallelerinde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde, bölge esnafıyla bir araya gelerek destek ve dayanışma mesajı verdi.

Koçer, gün boyu süren ziyaretlerde dükkân sahipleriyle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi, “Bizim yolumuz; birlik, dayanışma ve sevgiyle kurduğumuz kardeşlik yoludur. Esnafımız alın terinin, emeğin ve üretimin temsilcisidir. Silivri’nin ekonomik ve sosyal hayatının can damarı esnafımızdır” dedi.

Mahallelerdeki esnafa bereketli kazançlar dileyen Koçer, gösterilen ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek, “Emeğiyle var olan tüm esnaf kardeşlerime bol ve helal kazançlar diliyorum. Bu güzel karşılamalar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben yok, biz olduk” ifadelerini kullandı.

SİBESO Başkanı Koçer, esnafla dayanışmayı güçlendiren bu ziyaretlerin devam edeceğini belirterek Silivri’nin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.