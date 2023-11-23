Esnafın korkulu rüyası hırsızlar sosyal medya hesabı açıp gazeteciye rüşvet teklif etti

Arnavutköy’de işyerlerine dadanan hırsızlar esnafın korkulu rüyası haline geldi. Birçok işyerinden hırsızlık yapan şahıslar, kurdukları sosyal medya hesabıyla gazeteciye de rüşvet teklif ettiler. Yaşanan diyalog ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.

Arnavutköy’de yaklaşık 20 gündür çeşitli işyerlerine giren hırsızlar kimi yerden telefonları, kimi yerdende kasadaki parayı çalarak kaçtı. Her gün başka bir esnaf soyulurken pişkin hırsızlar açmış oldukları sosyal medya hesabı ile kendi haberlerini yapan gazeteciye mesaj attı. Atılan mesajlarda gazeteciye çaldıkları bir bilgisayarı vermek isteyen hırsız, hırsızlığa devam edeceklerini de söyledi. Yaşanan diyaloglar ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.