ESOGÜ depreme karşı acil aksiyon aldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım için acil olarak harekete geçti.

Üniversite bu amaçla öncelikle Kongre ve Kültür Merkezi’ni Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi koordinasyonunda depremzedelere yardım amacı ile oluşturulan ani yardım masaları için tahsis ederken, ani yardım toplanması faaliyeti üniversite personeli ve vatandaşlara duyuruldu. Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir’de faaliyete geçirilen kan bağış noktalarına ilişkin bilgiler de ESOGÜ web sitesi, sosyal medya hesapları, personel elektronik postaları ve SMS yoluyla acil olarak duyuruldu.

Rektörlükten yapılan açıklamada ESOGÜ Hastanesi’nde deprem bölgesinden sevk edilebilecek hastalar için yoğun bakım üniteleri ile hasta servislerinde toplam 30 yatak ayrıldığı; öğretim üyeleri, hemşireler ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan toplam 9 UMKE personelinin deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi. ESOGÜ Hastanesi’nin tüm çalışanlarının acil durumda görev başında olacakları şekilde gerekli planlamaların da yapıldığının ifade edildiği açıklamada, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ile koordine edilerek geçmiş yıllarda deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev almış gönüllü personelin, bunun yanı sıra ESOGÜ Sivil Savunma ekibinin Adana ilindeki çalışmalara katılmak üzere hareket etmelerinin sağlandığı ayrıca depremden etkilenen bölgelerdeki ESOGÜ öğrencileri ve personeli ile irtibat çalışması yapıldığı ve deprem bölgesindeki öğrencilere kayıt yenileme gibi işlemlerinde kolaylık sağlanacağı da dile getirildi.