ESOGÜ Rektörlüğü'nden yardım toplama araçları ile ilgili önemli duyuru

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) kongre ve kültür merkezinde oluşturulan yardım masaları dışında, ayni veya nakdi yardım toplama aracının bulunmadığı bilgisi verildi.

ESOGÜ Rektörlüğü tarafından yayınlanan önemli duyuruda, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük depremin yaralarının sarılması için yürütülen çabalara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) de tüm gücüyle katkı sunduğu ve bu istikamette ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Kızılay’ı Eskişehir Şubesi koordinasyonunda ayni yardım masaları oluşturulduğu belirtildi. Belirtilen merkez dışında ESOGÜ’nün ayni (tıbbi malzeme vb.) veya nakdi yardım toplama aracı bulunmadığı vurgulanırken, yapılan nakdi yardımların AFAD ve Türk Kızılay’ı tarafından ilan edilen banka hesaplarına yapılmasının uygun olduğu duyuruldu.