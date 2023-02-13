ESOGÜ yönetiminden deprem bölgesinden sevk edilen yaralılara ziyaret

ESOGÜ yönetimi deprem bölgesinden ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastaları ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ile Başhekim Prof. Dr. Nurettin Erben, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastaları ziyaret ettiler. Yöneticiler geçmiş olsun dileklerini sundukları hastaların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldılar. ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada depremin ilk gününden bu yana hastanede bölgeden gelen 80 hastaya ayaktan sağlık hizmeti verilerek bu hastaların taburcu edildiği, 31 hastanın yatarak tedavi aldığı ve halen 25 hastanın yatmakta olduğu ifade edildi. Açıklamada 12 hastanın da ameliyat edildiği belirtildi.