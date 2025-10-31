Espressolab, Back in Town etkinliğiyle sonbaharı karşıladı

Espressolab, Back in Town etkinliğiyle müzik ve kahveyi sonbahar ruhuyla bir araya getirdi. Etkinlikte Mavi Gri sahne alırken, dört farklı öğrenci grubu da performanslarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Back in Town, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Sonbaharın sıcak tonlarıyla tasarlanan konsept, müzikle harmanlanarak ziyaretçilere hem dinlendirici hem de enerjik bir hafta sonu deneyimi sundu. Etkinlik boyunca kahvseverler, Espressolab’in özgün kahve lezzetlerini denerken gün boyu canlı performansların keyfini çıkardı.

Markanın genç müzisyenlere alan açma vizyonuyla şekillenen etkinlikte, sahneyi paylaşan gruplar kendi tarzlarını sergiledi. Günün sonunda sahne alan Mavi Gri, sevilen parçalarıyla etkinliğe sonbahara yakışan bir kapanış yaptı. Müzikle kahvenin buluştuğu bu atmosferde katılımcılar yeni sezonu birlikte karşıladı.

Genç müzisyenler sahnede

Markanın topluluk ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen Back in Town, bu yıl da genç yetenekleri sahneyle buluşturdu. Etkinlik boyunca DJ Faraltın, Vesaire, Hovarda ve Yirmidört grupları sahne alarak kendi tarzlarını müzikseverlerle paylaştı. Her biri farklı müzik türlerinden beslenen performanslar, günün enerjisini canlı tutarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gecenin finalinde Mavi Gri, sevilen parçalarıyla sahneye çıkarak sonbahar atmosferine eşlik eden coşkulu bir kapanış yaptı.

Back in Town, genç müzisyenlerin enerjisini kahve kültürünün paylaşımcı ruhuyla birleştirerek Espressolab sahnesini bir keşif ve ifade alanına dönüştürdü.

Kahve, müzik ve deneyim bir arada

Etkinlik süresince misafirler, sonbahar temalı dekorasyon ve açık hava atmosferinde kahve tadımları, atölye alanları ve sürpriz aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Gün boyunca "Evinin Baristası Ol" atölyesi, çanta boyama atölyesi, makyaj etkinliği ve oyun alanı gibi farklı deneyim noktaları ziyaretçilere eğlenceli anlar sundu. Katılımcılar, canlı müzik performansları eşliğinde Espressolab’in özgün kahve lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Back in Town, müziğin enerjisiyle kahvenin sıcaklığını buluşturan çok yönlü bir etkinlik olarak konuklardan tam not aldı.

Marka, yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle topluluk kültürünü desteklemeye ve müzik, sanat ile kahve deneyimini bir araya getirmeye devam ediyor. Yeni nesil kahve deneyiminin öncüsü olarak şirket, şehir yaşamına ritim ve birliktelik katan etkinliklerle kahve kültürünün paylaşımla zenginleştiği bir alan oluşturmayu sürdürüyor.