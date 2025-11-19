Espressolab, Jurassic Park teknolojisini şehirle buluşturdu

Espressolab, Jurassic Park’taki efsanevi dinozorları ile Westworld’deki hiper gerçek robotları üreten Animax Designs iş birliği ile ‘Kahve’ adlı gerçek boyutlu animatronik at heykelini İstanbul’a taşıdı. Eser, ilk durağı olan Bağdat Caddesi mağazasında 19 Kasım itibarıyla sergilenmeye başlayarak kahve severlerin beğenisine sunuldu.

Espressolab, sanat ile teknolojiyi gündelik yaşamda görünür kılma hedefiyle Hollywood’un ünlü animatronik stüdyosu Animax Designs’la özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında üretilen ‘Kahve’ adlı animatronik at; göz kırpan, başını hareket ettiren, canlı bir figür hissi uyandıran hiperreal bir form olarak tasarlandı. Animatronik sanat, mühendislik bilgisini estetik bir yorumla birleştirerek izleyiciye hem fiziksel hem duygusal bir karşılaşma sunan çağdaş bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Eserin tüm üretim süreci ABD’de yürütüldü ve uluslararası standartlarda bir teknik işçilik ortaya koydu.

Eser, 19 Kasım’dan itibaren Bağdat Caddesi Espressolab’de ziyaret edilebiliyor. Kahve’nin ilerleyen dönemde farklı mağazalarda yer alarak gençlerle çeşitli zamanlarda buluşan gezici bir deneyime dönüşeceği duyuruldu.

Animax imzalı ‘Kahve’ heykeli, bu çizginin güncel bir yorumu olarak estetik tasarımı teknolojiyle bir araya getiriyor. Marka bu yaklaşımla dijital ve çağdaş sanatı farklı lokasyonlarda görünür kılmayı kurgulayarak mağazalarını kreatif üretimin günlük yaşamla buluştuğu alanlar olarak geliştirmeyi amaçlıyor.

Sanat ve teknoloji odağı genişliyor

Marka uzun süredir farklı sanat disiplinlerinin mağazalarında yer bulduğu bir çizgi izliyor. Tiyatro buluşmaları, sahne sanatlarının mekanla kurduğu ilişki ve etkinliklerle çerçeveyi genişleten marka, son olarak Deniz Sağdıç’ın ileri dönüşümle hazırladığı Atatürk portresiyle de üretim odaklı projesini hayata geçirmişti.