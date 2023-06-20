Esrar mutfak dolabından, tabancalar ise tezgahtan çıktı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir miktar esrarın mutfak dolabından, ruhsatsız 2 tabancanın da tezgahtan çıktığı görüldü.

Esrar mutfak dolabından, tabancalar ise tezgahtan çıktı
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Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir miktar esrarın mutfak dolabından, ruhsatsız 2 tabancanın da tezgahtan çıktığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3,4 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 121 fişek ele geçirildi. Polis aramasında kaydedilen görüntülerde, kağıtlara sarılan bir miktar esrarın mutfak dolabından, 2 ruhsatsız tabancanın ise tezgahtan çıktığı görüldü.