Eşsiz tarih ve doğanın içindeki maraton sona erdi

İznik’te bu yıl 15’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun maraton koşusu olan İznik Ultra Maratonu, 3 gün süren heyecanın ardından sona erdi.

10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, birçok ülkeden bine yakın sporcu ve binlerce sporsever, İznik’in eşsiz tarihi ve doğası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü çevresindeki parkurlarda koşan sporcular, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını test etti.

160K İznik Ultra Maratonu, 90K Orhangazi, 75K Dikilitaş Ultra ve 50K Müşküle Dağ Maratonu başta olmak üzere 25K Derbent Patika Koşusu, 14K Çamdibi, 5K Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu gibi birçok farklı kategoride yarışlar başarıyla tamamlandı. Sporcular, göl çevresindeki 21 köy ve mahallede vatandaşların alkışları ve destekleri eşliğinde parkurları bitirdi. Doğası, tarihi ve eşsiz parkurlarıyla sporculara unutulmaz anlar yaşatan organizasyonun ödül töreni, Yeşil Cami bahçesinde gerçekleştirildi. Törene İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Vekili Tamer Mahmut Hersek, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Okkalı ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katılan tüm sporculara gösterdikleri azim ve mücadele için teşekkür edildi.

2011 yılından bu yana düzenlenen İznik Ultra Maratonu, her geçen yıl artan katılımıyla hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli ultra maraton organizasyonları arasında yer almaya devam ediyor.

İznik Ultra Maratonu 2026 yılı sonuçları ise şu şekilde oldu;

"160K Kadınlar 1. Krista Fasciano, 160K Erkekler 1. Nazmi Bahar, 90K Kadınlar Şeymanur Yıldırım, 90K Erkekler 1. Mehmet Altın ,75K Kadınlar 1. Volha Bartashevich,75K Erkekler 1. Malik Kaan Çadırcıoğlu, 50K Kadınlar 1.Beyza Güzel, 50K Erkekler 1. Emin Utku Özcan, 25K Kadınlar 1. Nurhan Cengiz, 25K Erkekler 1. Dmitry Hokhlov, 14K Kadınlar 1. Dilara Baytaroğlu, 14K Erkekler 1. Emre Gün, 5K İznik Tarihi Kent Koşusu Kadınlar 1. Liudmyla Karaoğul, 5K Erkekler 1. Fatih Karaaslan olurken, tüm çocuklar ise gönüllerin 1.si oldu."