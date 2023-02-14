Eşyalarını depremzedelere gönderildi, çıkan mektup ise duygulandırdı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından her kesin tek yürek olduğu bu süreçte deprem bölgesine gönderilen yardım kutuların içinden çıkan mektuplar da dikkat çekiyor.

Zonguldak’ın Alaplı Gürpınar Köyü’nden olan ailenin gönderdiği mektupta duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda rahatsızlığı sebebiyle 10 yaşında hayatını kaybeden Tuğberk Efe Turan’ın ailesinin ağzından yazdığı o mektup şöyle; "Merhaba sevgili arkadaşlarım ben Zonguldak Alaplı’dan Tuğberk Efe Turan 10 yaşında vefat ettim. Annemin öpmelere, kokmalara doyamadığı battaniyelerimi, oynamaya zamanımın ve gücümün yetmediği çok sevdiğim oyuncaklarımı siz değerli kardeşlerime gönderiyorum. Sevgilerimle."

Kemik rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden küçük Tuğberk’in ailesinin eşyalarını deprem olduğu anda hiç düşünmeden deprem bölgesine gönderme kararını aldığı öğrenildi.