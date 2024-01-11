ESYAV'dan '40. Yıl Buluşması' ve ödül töreni
Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın (ESYAV) hizmette 40. yılı münasebetiyle bir program ve ödül töreni düzenlendi.
Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın (ESYAV) hizmette 40. yılı münasebetiyle bir program ve ödül töreni düzenlendi.
Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Filistin Devleti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay, bürokratlar, STK başkanları, Vakıf Mütevelli Heyeti, kurucu başkanları, hayırsever iş adamları ve davetliler katıldı.
ESYAV’ın hizmette 40. yıl toplantısının açılışında Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan "Ak Sakallı" olarak bilinen Vakıf Kurucu Başkanı Hüdaverdi Çakır, katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından program ödüllerin verilmesiyle sona erdi.