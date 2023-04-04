Et benlerinize plazma tedavisiyle veda edin

Kolan Güzellik merkezi Estetisyeni Ayten Yener, “et benleri, cilt üzerinde bulunan çoğu zaman bazı kişilerde estetik açıdan hoşa gitmeyen koyu renkli bir oluşumdur. Benler renk, kabarıklık, boyut, iyi huylu, kötü huylu gibi çeşitlilikler göstermektedir. Ben, tedavisi günümüz teknolojisine bağlı olarak çok basit yöntemlerle ve çok kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Benin iyi huylu ya da kötü huylu olmasına karşılık tedavi şekilleri de cerrahi tedavi yöntemi ya da Radyofrekans yöntemi ile tedavi edilmektedir” dedi

Aldırmak sakıncalı mıdır?

Yener, “Et benlerinin alınması onları kötü huylu oluşumlar haline getirmez, diğerlerinin çoğalmasına neden olmaz. Herhangi bir sorun olmaması için mutlaka tecrübeli bir cilt doktoruna gitmek gerekir” şeklinde konuştu.

