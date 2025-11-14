Eti Bakır'dan ağaçlandırma seferberliği

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding’in grup şirketlerinden Eti Bakır, çevresel sorumluluklarını sahada somut uygulamalarla güçlendiriyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsun’dan Siirt’e uzanan 8 işletmesinde ağaçlandırma etkinlikleri düzenleyen şirket, bin kişiye yakın çalışanı ve paydaşlarıyla birlikte 41 bin fidanı toprakla buluşturarak ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ne kurumsal katkı sundu.

Sürdürülebilir madenciliği yalnızca üretim sürecine değil, çevresel ve toplumsal etkiye yönelik tüm faaliyetlerine yayan Eti Bakır; Samsun, Adıyaman, Cerattepe, Halıköy, Küre, Mazıdağı, Murgul ve Siirt’teki işletmelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim programları düzenledi. Çalışanların ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 41 bin fidan toprakla buluşturularak şirketin yıl boyunca sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir halka daha eklendi.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam 2,3 milyon fidan dikimini resmi olarak paylaşmıştı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen yeni dikimlerle bu sayı artmaya devam ederken, şirket yalnızca bugüne yönelik uygulamalarıyla değil, gelecek taahhütleriyle de dikkat çekiyor. Şirket, Orman Genel Müdürlüğü ile Ekim ayında imzaladığı protokol çerçevesinde önümüzdeki dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme sözü vererek ağaçlandırma çalışmalarını kurumsal bir program haline getirdi.

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Eti Bakır’ın uzun vadeli bir değer stratejisiyle Türkiye’ye ve doğaya olan desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Madencilik faaliyetlerimizi yürütürken, yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu kaynakları sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilir şekilde kullanmak temel ilkemiz. Bu doğrultuda bugüne kadar çevresel yatırımlara, rehabilitasyon çalışmalarına ve ağaçlandırma projelerine önemli bir kaynak ayırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bizim için yalnızca sembolik bir gün değil; Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes - Yeşil Vatan Seferberliği’ne sahada verilen somut desteğin göstergesi. 8 tesisimizde düzenlediğimiz dikim programlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında önümüzdeki dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme taahhüdü üstlenmiş durumdayız. Kaynakları sorumlu şekilde kullanırken, ekosistemi güçlendirmeyi işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz" dedi.