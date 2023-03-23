Etiketler tek tek kontrol edildi, fahiş fiyata geçit yok

Edirne’de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini arttıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyata geçit vermiyor.

Edirne’de sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya inen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Özellikle temel gıda maddelerinden olan süt ürünleri, bakliyat, et ürünleri, tatlı çeşitleri, zeytin, sıvı yağlar, sebze gibi ürünlerin fiyatlarını tek tek inceleyen ekipler, fahiş fiyata geçit vermiyor. Yapılan denetimlerde reyon fiyatı ile kasa fiyatında karşılaştırma yapıldı.

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapılıyor. Denetimlerin güzel olduğunu belirten işletme müdürü Mutlu Özbay, bu yapılan denetimlerden feyiz alarak herkesin kendisine çeki düzen verdiğini söyledi.

"Fahiş fiyatı devlet değil esnaf yapıyor"

Her gün denetim olması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Şevket Dinç, denetimlerin iyi olduğunu ve devletin fahiş fiyata karşı daha katı kurallar uygulaması gerektiğini belirtti.

Denetimlerini yapılmasının güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Yıldıray Güre, başıboşluğun önüne geçilmesi açısından denetimlerin devam etmesi ve devletin kontrolü altında olması gerektiğine değindi.

Vatandaşlar CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi ve ticaret il müdürlüklerine yazılı olarak şikayette bulunabiliyor.