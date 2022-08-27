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Etiler'de sokak ortasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı

Etiler'de bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Etiler'de sokak ortasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı
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Etiler’de bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli’de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Etiler’de dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı.

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Genci sırtından vurarak öldürmüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultmuş, kaçan kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırmıştı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Polis her yerde saldırganları arıyor

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edilmişti.

İntikam cinayeti olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen gencin birkaç gün önce Şişli Kuştepe’de silahla bir kişiyi yaraladığı belirlendi. Yaralanan gencin ağabeyinin intikam almak için plan yaparak Burak Arat’ı öldürdüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İHA
Editör

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