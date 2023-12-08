Etiyopya Ankara Büyükelçisi Mahmud, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı iki ülkenin ticari ilişkilerini konuşmak için makamında ziyaret etti.

Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. İkili, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin görüşme yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Etiyopya arasındaki dış ticaret hacminin 400 milyon doların altında olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Etiyopya’da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerde üzerinde uzlaşmaya varılan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi için Ankara Ticaret Odası olarak çalışmaya hazırız” dedi.

Türkiye’nin Etiyopya’da Çin’den sonra en büyük yatırımcı ülke olduğuna dikkati çeken Baran, ülkedeki doğrudan Türk yatırımlarının 2 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi. Ülkede Türk müteahhitlerinin de ayrıca yatırım yaptığını hatırlatan Baran, Etiyopya’daki Türk yatırımları ile yaklaşık 30 bin Etiyopyalı’ya istihdam sağlandığını söyledi.

Büyükelçi Mahmud’un kahve, çiçek, et gibi ürünlerin ticaretini geliştirme önerisinin hayata geçirilebileceğini kaydeden Baran, “Bunun için ülkelerimiz arasında iş insanlarımızı eşleştiren toplantılar gerçekleştirip, karşılıklı olarak ihtiyacımız olan ürünleri satın alabiliriz” ifadesini kullandı.

Türk dizilerinin Etiyopya’da izlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Baran, iki ülkenin yatırım, ticaret ve sosyal alanda yakınlaşmasını sağlayacak çalışmaların hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Konuşmasında Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın Uluslararası kongre ve toplantı merkezi olduğuna dikkati çekerek, Ankara için de aynı hedefi önlerine koyduklarını ve ATO’nun şehre kazandırdığı Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük merkezleri arasında yer aldığını anlattı.

Büyükelçi Mahmud ise ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 127 yıldır diplomatik ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini belirterek, “İhtiyacımız olan, diplomatik olarak iyi giden bu ilişkileri yatırım ve ticaret anlamında da daha iyi noktalara getirmek. Bu yüzden Etiyopya’nın ticaret ve iş imkânlarını sizlere tanıtmak ve anlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki yakın diyaloğun ticari rakamlara yansımadığına dikkati çeken Büyükelçi, “Etiyopya’da Çin’den sonra en büyük yatırımcı Türkiye. Türk yatırımları, Etiyopya’nın refahına büyük katkı sağlıyor. Ama ticaret rakamlarımıza bakınca potansiyelimizin altında olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Etiyopya’nın tekstil, makine, inşaat malzemeleri, medikal ekipman başta olmak üzere çok sayıda ürünün ithalatını Türkiye’den gerçekleştirdiğini kaydeden Büyükelçi Mahmud, “Etiyopya büyük bir pazar. Yaklaşık 120 milyon nüfusumuz var ve orta sınıf hızla büyüyor. Ekonomimiz, Afrika’nın sıralama değişmekle birlikte üçüncü veya dördüncüsü durumunda. Türkiye açısından önemli bir potansiyel pazar olma özelliğimiz var” kaydetti.