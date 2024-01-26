Etkili kar yağışında ekipler yoğun çalışma içinde

Bilecik’i etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuza geçti.

Bilecik’te etkili olan yoğun kar yağışında 24 köy ve bağlantı yolları ulaşıma tamamen kapandı. Bilecik Valiliği yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz tuzlama ve yol kontrol çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Buzlanma ve yoğun kar yağışından kaynaklı ulaşıma kapanan 24 köy ve bağlantı yollarında da ekiplerimiz yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Şehir merkezinde kapalı cadde ve sokak, haberleşme kesintisi ve enerji kesintisi olan yerleşim yerimiz bulunmamaktadır. AFAD arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz teyakkuz halindedir’’ ifadelerini kullandı.