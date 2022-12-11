Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu

Sakarya'da şiddetini zaman zaman artıran lodos, bir binanın tentesini uçurdu.

Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’da şiddetini zaman zaman artıran lodos, bir binanın tentesini uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde lodos etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran lodos, Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan binanın tentesini uçurdu. Yaklaşık 30 metre havalanan tente, arka bölümde bulunan evin bahçesine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından bina sahipleri bahçeye düşen tenteyi kaldırdı.

Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu
Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu
Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu
Etkili olan lodos, binanın tentesini uçurdu