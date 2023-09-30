Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Güngörer: 'Yakın zamanda 200 poliklinik takviyesinin inşaat süreci başlayacaktır'

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, "Yakın zamanda iki yüz poliklinik takviyesinin de inşaat süreci başlayacaktır. Bunun sebebi de poliklinik sayımız her geçen gün artmakta" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Bu çerçevede, hastanenin 1. yılını tamamlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet verdiklerini ifade etti.

“Günde ortalama 25 bin poliklinik hizmeti veriliyor”

Etlik Şehir Hastanesi’nin 1 milyon 22 bin metrekare alana inşa edildiğini ifade eden Güngörer, “Avrupa’nın en büyük hastane statüsünde olup, 7 farklı hastane, 100 yataklı kapalı psikiyatrik kliniği ve 100 yataklı klinik gözlemevi ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir sağlık kampüsüdür. Günde ortalama 25 bin poliklinik hizmeti verilmekte olup, bu hastalarımıza 450 A-B-C grubu cerrahi işlem yapılmakta. Hastanemizde ortalama günde kırk doğum gerçekleşmekte” diye konuştu.

Bir yılda 5 milyondan fazla hastanın hastaneye başvurduğunu dile getiren Güngörer, 860 bin hasta tedavisinin acil servislerde gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Güngörer, hastanede toplamda 11 bin 400 bebeğin dünyaya gözlerini açtığını da ekledi.

Öte yandan Güngörer, hastanede bulunun CyberKnife cihazı gibi birçok cihazla beyninde tümör olan veya beyin metastazı bulunan hastaların da tedavi edildiğini kaydetti.

Etlik Şehir Hastanesinin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde bulunduğunu da vurgulayan Güngörer, bin 716 tane asistan hekim ve 342 eğiticiyle bu alanda hizmet verdiklerini bildirdi.

“Yakın zamanda 200 poliklinik takviyesinin de inşaat süreci başlayacaktır”

Şu handa hastanenin bin poliklinikle hizmet ettiğini söyleyen Güngörer, “Yakın zamanda iki yüz poliklinik takviyesinin de inşaat süreci başlayacaktır. Bunun sebebi de poliklinik sayımız her geçen gün artmakta. Şu anda günde 25 bin poliklinik yapmaktayız. Hastanemizin bulunduğu alan sebebiyle hem Yenimahalle ilçesi hem Keçiören merkezinin tam ortasında. Aynı zamanda diğer illerden çok sayıda sevk aldığından dolayı yeni polikliniklere de ihtiyaç duyulmuştur” diye konuştu.

Güngörer, Kemik İliği Nakil Merkezinde şu ana kadar 33 hastaya nakil gerçekleştirdiklerini ve nakil olan hastaların sağlık durumunun da iyi olduğunun altını çizdi.

“50’nin üzerinde depremzede hastamıza protezlerini takarak şifayla evlerine gönderdik”

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, 6 Şubat depreminde ellerinde bulunan tüm imkanları seferber etmeye çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte tüm personellerimiz görevlendirmelerini deprem bölgesine istediler. Tabii ki biz de burada gelecek hastalarımıza hizmet vermek hususunda tüm personellerimizle hizmetimize başladık. Doğrudan depremden zarar görmüş bin 200 hastamızı yatırarak tedavi altına aldık. Bu hastalarımızın tedavilerini tam donanımlarıyla, buradan gittiklerinde fiziksel olarak ve psikiyatrik olarak da normal sosyal hayatlarına adapte olabilmeleri için tüm tedavileri yapıldı. İki binin üzerinde depremde de hastamızı yatırdık. Bunların bin 200 doğrudan depremden zarar görmüş. İlk bir haftada karayolu ve havayolu aldığımız hastalardı. Onun haricinde yirmi bin ayaktan başvuru depremci hastamıza hizmet ettik. 342 hastamız ana binadaki tedavileri bittikten sonra 342 hastamız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine alınmış olup hala 52 hastamızın tedavi görmektedir. Ayrıca 50’nin üzerinde hastalarımız da protezlerini takarak şifayla evlerine gönderdik.”