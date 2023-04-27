Etlik Şehir Hastanesi'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fidan dikme törenine katıldı. 23 Nisan Hatıra Ormanı Fidan Dikme Töreni’nde doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve çocuklar fidanları toprakla buluşturuldu.

Etlik Şehir Hastanesinin ağaçlandırılması ve bol oksijenli bir ortama kavuşması için çocuklarla birlikte fidan diktiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meleklerimiz ve çiçeklerimizle yarına nefes olduk. Belediyemiz ve Etlik Şehir Hastanesi iş birliğiyle düzenlediğimiz 23 Nisan Hatıra Ormanı Fidan Dikme Törenimizi gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Altınok ve beraberindeki heyet daha sonra çocuklarla birlikte pasta kesti.