Etlik Şehir Hastanesinde ‘Asistan Hekimler Uyum ve Tanışma Toplantısı’ yapıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi ‘Asistan Hekimler Uyum ve Tanışma Toplantısı’ Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer’in açılış konuşması ile başladı.

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer konuşmasında, hastanenin açılış sürecinde asistan hekimlerin eğitimleri ile ilgili bilgi verdi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer yaptığı konuşmada; “Hastanemizin açılış süreci ile birlikte asistan hekimlerimiz görevlerine başlamış oldu. Asistan hekimlerimizin eğitim süreçleri ile ilgili gerek ben gerekse hastane başhekimlerimiz gerekli hassasiyeti ve çabayı gösteriyoruz. Eğitim süreci boyunca vaka tecrübesi en yüksek olan hastanelerden biri olacağız” şeklinde konuştu.

Hastane Konferans Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı, Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hikmet Erhan Güven, Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Çetin, Ortopedi Nöroloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Fırat, Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi ve Koordinatör Başhekim Yardımcısı Op. Dr. İzzet Özgürlük, Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Alper ve asistan hekimler katıldı.