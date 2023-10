Etnospor etkinlik tırı Sındırgılı çocuklarla buluştu

TAKİP ET

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri dahilinde geleneksel sporlar ve oyunlar etkinlik tırı Sındırgılı çocuklarla buluştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet meydanında genç, çocuk ve yetişkinlerle buluştu.

Etnospor Etkinlik tırında, katılımcılar, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikleri deneyimledi. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Sındırgı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler başta olmak üzere binlerce çocuk geleneksel sporları ve oyunları deneyimledi.

Etkinlik sorumlusu Numan Rıdvan Parto, deprem bölgesinde hizmet veren tırın diğer illere de gitmeye başladığını belirterek, "Şu anda Balıkesir, Sındırgı’dayız. Bundan önce deprem bölgelerini gezdik. Yaklaşık olarak 20 il, deprem yaşadığı illeri ve depremzelerin yaşadığı diğer çevre illeri gezdik etkinlik tırımızla. Etkinlik tırımızda geleneksel spor ve oyunlarımız var: VR gözlük, okçuluk, ok savaşları, masküreşi, birçok çeşit zekâ oyunları gibi. Zekâ oyunlarında mangala var 9 taş, 3 taş oyunlarımız da bulunuyor. Eskiden kalma geçmişten kalma geleneksel dönen salıncağımız var. Bu tarz aktivitelerle şu anda illeri geziyoruz. Deprem bölgeleri bitti. Hedefimiz Türkiye’nin 81 ilini gezmek. Şu ana kadar yaklaşık 40 il gezdik. Amacımız çocuklara deneyimleme alanı kurup geleneksel spor ve oyunlarımızla tanıştırmak. Bu vesileyle çocuklar geleneksel spor oyunlarımızla tanışıp ilerde bu branşlardan birini seçip bu sporlarda uzmanlaşabiliyorlar. Hangi yaş grubu; 4-5 yaşından itibaren 17-18 yaşına kadar olan yaş gruplarına hitap ediyor. Ama şöyle de bir şeyle karşılaşabiliyoruz. 30-35 yaşlarındaki bir abimiz ya da bir ablamız geldiğinde ona da okçulukla ilgili bir deneyimler yaşatabiliyoruz. Yani bir ok attırabiliyoruz. Bu sporla tanıştırabiliyoruz” dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da çocuklarla birlikte ok attı. Çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini ve geçmişi geleceğe taşıyan bu etkinliklerin önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehir Sındırgı diye boşuna demiyoruz. Cumhuriyet meydanımızda gençlerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı, geleneksel sporlarla onları eğitmek, o bölgeye onları kanalize etmek, anlayışlarını değiştirmek için yapılan, Dünya Etnospor başkanımız Bilal Erdoğan tarafından ilçemize getirilen bir Etnospor tırımız var. Çocuklarımız hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Ata, okçuluğa, geleneksel sporlara merakları artıyor. Cumhuriyetin 100. Yılında doğal şehir Sındırgı’da yeni bir etkinlikle meydandayız. Her dakikası, her saniyesi etkinliklerle dolu doğal şehir Sındırgı’ya herkesi bekliyoruz. Hem geleneksel atlı sporlar federasyon başkanımız Zübeyir Bekiroğlu’na ve Dünya Etnospor Konfederasyon başkanımız Bilal Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel oyunları deneyimleyen Samet Gökgöz “Böyle sporlar atalarımızdan kalma değişik böyle sporlar çok iyi. Okçuluk falan yaptık, çok güzel eğlendik. Başka mangala 3 taş gibi oyunlar oynadık. Böyle şey çekmece oynadık, ellerle sopaları çektik. Bence böyle yarışmalar her zaman olmalı. Şeklinde konuşurken Melisa AK ise “Salıncakta sallandım, oyunlar oynadım, ok çekerken de çekemedim. Bu tür etkinliklerin her zaman yapılmasını istiyorum” dedi.