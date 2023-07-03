ETO Akademi cilt bakımı ve güzellik semineri düzenledi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda ETO Akademi’nin düzenlediği “Cilt Bakımı ve Güzellik Semineri” Balıkesir Estetisyen Güzellik Uzmanı Masör ve Masözler Derneği Başkanı ve Eğitmen Bingül Ögel Kayabey ve Eğitmen-Kalıcı Makyaj Uzmanı Nursel Hüner yönetimde gerçekleşti.

Seminere Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Katip Üyesi Özlem Arslan Cebeci, bölgede hizmet veren güzellik uzmanları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Yoğun ilginin olduğu seminerde; Yasal Mevzuat, Güzellik Salonlarındaki Sektörel Yenilikler, Yapılabilecek İşlemler, Yapılan Hatalar konu başlıkları ele alındı.

Bingül Ögel Kayabey G5, Lazer Epilasyon, Kavitasyon ve Cilt Bakımı konularıyla ilgili yanlış ve doğru uygulamalar hakkında bilgi verirken, Nursel hüner kalıcı makyaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan; seminere katılım gösteren güzellik uzmanlarına, öğrencilere, eğitmenler Bingül Ögel Kayabey ve Nursel Hüner teşekkür ederek, ETO Akademinin gelen talepler doğrultusunda eğitimler, seminerler düzenlemeye davam edeceğini, özellikle iş dünyasında yer alan kadınların her zaman destekçisi olduğunu belirttiler.

Seminer sonunda ETO Yönetim Kurulu ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan eğitmenlere Edremit’e ait zeytinyağı hediye etti ve seminerin gerçekleşmesine katkı sağlayan Meclis Katip Üyesi Özlem Arslan Cebeci’ye çiçek verdi.