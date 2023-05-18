ETO, Expoliva 2023 Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'na katıldı

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Bayram Kayahan İspanya’da düzenlenen Expoliva 2023 Uluslararası Zeytinyağı Fuarına katıldılar.

Ferhatoğlu Grup CEO ‘su Murat Küçükçakır’ın teknik rehberliğinde gerçekleşen ziyarette fuar organizasyonun yanı sıra farklı zeytin işletmelerine, zeytin araştırma enstitülerine, üretici kooperatiflerine de ziyaretler yapıldı. Fuar sırasında Türk firmalarının stantları ziyaret edildi.

Ayrıca İspanya’nı en önemli Zeytin üretim bölgelerinden Baena Bölgesinin Coğrafi İşaret denetleme direktörü Jose Manuel Bajo Prados ile zeytin ve zeytinyağı coğrafi İşareti uygulama ve denetim mekanizmaları ile ilgili çok faydalı bir görüşme yapıldı ve Edremit’e davet edildi.