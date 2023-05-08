ETO Meclis Üyeleri Antandros Derneği'ni ve Antandros kazı alanını ziyaret etti

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve ETO Meclis üyeleri ve aileleri ile birlikte Tarihi Abdullah Efendi Konağı’nda Antandros Derneği’ni ziyaret ettiler.

Kültürel miras değerlerine her zaman sahip çıkan ve “Antandros ören yeri olmalı” diyerek Antandros Derneği’ne destek olan ETO Meclis üyeleri Antik Zaman Sofraları kitabının basımına katkı sağlayarak bu projenin ana sponsoru oldu.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin; “Antandros Antik kentinin bölgemizin önemli bir kültürel miras ve turizm değeri olduğunu, ören yeri olması için çaba gösteren kurum ve kuruluşlara, bölgemizin kültürel değerlerine sahip çıkmak için gönüllük esasıyla çalışan Antandros Derneği Başkanı başta Gülçin Cömert olmak üyeler tüm üye ve gönüllülerine teşekkür ederim.”

Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert; "Edremit kentinin ticari yaşamının yanı sıra sosyo-kültürel yaşamına, kültürel miras değerlerine sahip çıkan, katkısı olan ETO’nun bugün burada olmasını çok önemsiyoruz. Birlikte Antandros antik kentimize nasıl sahip çıkacağımızı belirleyeceğiz. Antik Zaman Sofraları kitabına verdiğiniz değerli destek ve bugünkü ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi ve dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek çocuklarla arkeopark projesinde 3400 çocuğa farkındalık oluşturduklarını anlattı.

Kahvaltının ardından Antandros Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Demir, ETO Meclis Üyelerine Antandros Kazı Alanı’nı gezdirdi. Kazı çalışmaları, Antandros’un tarihi ve mitolojisi konusunda bilgi verdi.